DIRECT - Ligue 2 : vivez le match du FC Metz à Saint-Etienne sur France Bleu Lorraine

Un choc de plus au programme du FC Metz. Après avoir brillement remporté celui de samedi dernier contre Bordeaux , grâce à une très belle seconde mi-temps, il s'attaque cette fois-ci à Saint-Etienne.

Si le FC Metz l'emporte, il retrouverait la seconde place du classement provisoire et mettrait la pression sur ses poursuivants : Bordeaux, qui jouera lundi contre Grenoble, se retrouverait à deux points. Sochaux, en déplacement ce samedi à Laval, se retrouvait à six. Surtout, Metz égalerait le record de sa plus longue série de rencontres sans défaite avec un 19e match consécutif. Série qui avait débuté à l'occasion du match aller, remporté 3-2.

Mais gare aux Verts ! Plombés par sa début de saison, l'AS Saint-Etienne n'est pas en mesure de jouer la remontée en Ligue 1 mais elle n'a plus perdu depuis dix journées !

Le direct radio dès 14 h 45

Avant-match dès 14 heures 45, coup d'envoi à 15 heures avec Thomas Lavaud (au stade Geoffroy-Guichard)

Après-match dès 17 heures sur France Bleu Lorraine

