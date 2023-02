DIRECT - Ligue 2 : vivez le match du FC Metz contre le Stade Malherbe de Caen sur France Bleu Lorraine

Et de dix ?

S'il ne perd pas contre Caen, 9e, le FC Metz, 5e, vivrait une dixième rencontre consécutive en Ligue 2 sans défaite et profiterait du nul de Sochaux et de la défaite de Bordeaux samedi, respectivement contre Le Havre et à Niort. Une victoire et les Messins reviendraient à un point de Sochaux, actuel deuxième du classement.

Le direct radio dès 20 heures 30

Avant-match dès 20 heures 30, coup d'envoi à 20 heures 45 avec Thomas Lavaud et Gaby Dalvit (au stade Saint-Symphorien). Attention, pas d'après-match mais vous pouvez intervenir, entre 18 et 19 heures dans "Lundi c'est Graoully", au 03 87 52 13 13.

