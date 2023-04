DIRECT - Ligue 2 : en supériorité numérique, le FC Metz impressionne contre les Girondins de Bordeaux (3-0)

Le FC Metz reste dans la course à la montée ! Grâce à trois jolis buts, deux de Mikautadze et un de Jallow, les Grenats se sont joués des Girondins réduits à dix après l'exclusion directe de leur gardien de but, Poussin, en fin de première période.

ⓘ Publicité

Jamais, cette saison, le FC Metz n'avait battu un concurrent pour la montée. Et il l'a fait avec la manière en seconde période, ce qui lui permet de revenir à un point de Bordeaux, toujours 2e.

Le stade Saint-Symphorien garni comme jamais (plus de 23.300 spectateurs) ainsi que l'enjeu, ont aidé les Messins à remporter leur plus belle victoire de la saison. Malgré un début de match plutôt bon, Metz était tombé dans la routine face à un adversaire bien en place. Après l'exclusion du gardien girondin Poussin (40e), les Grenats ont retrouvé de l'allant mais ni Sabaly, ni Kouao n'avaient cadré leur tir.

Metz mettra rapidement à profit sa supériorité numérique avec deux buts en trois minutes, en début de seconde période. Grâce à une superbe frappe enroulée de Jallow (1-0, 49e) puis un nouveau but, le 16e de la saison, de Georges Mikautadze (2-0, 52e). Mikautadze inscrira un doublé pour tuer tout suspense (3-0, 72e)

loading

loading