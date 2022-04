DIRECT – Ligue 2 : vivez le match du Pau FC à Ajaccio en intégralité

"Si on s'arrête maintenant on est des petits", prévient d'emblée Didier Tholot, alors que le Pau FC (7e) très certainement déjà composté son billet pour une 3e saison en Ligue 2, la semaine dernière, grâce à sa victoire face au Havre (2-1). Il reste aux footballeurs palois sept matchs de championnat à disputer avant la quille, et l'heure n'est pas à la décompression à en croire le capitaine Antoine Batisse : "Passer les sept derniers matchs à prendre des volées et passer pour des pipes, ça ne nous intéresse pas". Ça tombe bien, c'est du lourd qui attend les Béarnais ce samedi, l'AC Ajaccio, meilleure défense de Ligue 2 et dauphin du Toulouse FC dans la course à la montée. À l'aller les joueurs de Didier Tholot avaient trouvé la solution (1-0), et sont prêts à récidiver au stade François-Coty, où les Corses fêteront les 20 ans de leur titre en D2.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

AC Ajaccio / Pau FC, coup d'envoi à 19 heures ce samedi, match à vivre en intégralité avec France Bleu Béarn Bigorre !