DIRECT – Ligue 2 : vivez le match du Pau FC à Amiens

Le Pau FC, 5e de Ligue 2, ne compte pas baisser le pied. Après un match nul face à Valenciennes (1-1) finalement pris bien volontiers par l'équipe de Didier Tholot, il y a désormais l'objectif d'enchaîner un sixième match sans défaite. Mais les Béarnais savent bien qu'ils ne peuvent plus se relâcher : "Pas besoin d'une défaite pour tout remettre en question, un match nul comme contre Valenciennes c'est une bonne piqure de rappel pou qu'on soit conscient qu'il faut continuer à faire les efforts, expliquait le milieu de terrain Victor Lobry ce lundi soir dans 100% Sport. On n'a pas cette marge d'erreur que peuvent avoir d'autres équipes du haut de tableau, donc si on veut y rester, prendre des points et s'éviter une saison galère comme l'an passer il faut toujours être à 100%". Sur la pelouse du 17e, Amiens, les Palois ont les cartes en main.

