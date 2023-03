DIRECT – Ligue 2 : vivez le match du Pau FC à Amiens en intégralité

Le Pau FC peine toujours autant à se montrer décisif en Ligue 2. Les contre-performances s'accumulent – 1 victoire, 3 nuls et 6 défaites sur les 10 derniers matchs de Ligue 2 –, et la situation, logiquement, se tend, même si l'écart avec la zone rouge est toujours de quatre points. Didier Tholot martèle que son équipe s'en sortira en continuant à produire le même football, que le retour de Quentin Boisgard, puis plus tard ceux de Pape Ibnou Ba et du capitaine Antoine Batisse doivent apporter plus de sérénité pour permettre au Pau FC de faire basculer du bon côté les rencontres. En face, Amiens va à peine mieux. Les Picards sont 9e, mais ne compte que deux victoires sur les dix derniers matchs, et restent sur trois défaites de rang. Comme le répète souvent le coach béarnais, le premier but du match risque de valoir très cher encore une fois ce soir.

Amiens SC / Pau FC, coup d'envoi à 19 heures ce samedi, à vivre en intégralité à l'écoute de France Bleu Béarn Bigorre !

