DIRECT – Ligue 2 : vivez le match du Pau FC à Annecy en intégralité

Le Pau FC (16e) a du mal à trouver de la continuité dans ces résultats ces dernières semaines. Dans le jeu, le match face à Rodez (2-2) a montré que les Béarnais étaient capables de finir les coups, de marquer, alors que les doutes s'installaient. En revanche, les doutes persistent sur la solidité défensive de l'équipe de Didier Tholot. À Annecy (13e), qui reste sur un large succès 4-0 à Guingamp, cette solidité sera éprouvée, et permettra d'en savoir plus sur la force des Jaune et Bleu cette saison : condamnés à flirter avec la zone de flottaison, ou capable de s'établir dans les eaux plus calmes du ventre mou du championnat ?

FC Annecy / Pau FC, coup d'envoi à 19 heures ce samedi, à vivre en intégralité à l'écoute de France Bleu Béarn Bigorre !

