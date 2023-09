DIRECT – Ligue 2 : vivez le match du Pau FC à Auxerre en intégralité à l'écoute de France Bleu Béarn Bigorre

Mons Bassouamina et le Pau FC veulent prendre leur(s) premier(s) point(s) à l'extérieur de la saison.

L'infirmerie se vide (enfin) au Pau FC, Henri Saivet, est de nouveau disponible. De quoi, peut être, trouver la maîtrise technique qui a fait défaut aux Béarnais à l'extérieur depuis le début de la saison, c'est en tout cas le souhait du coach Nicolas Usaï. Loin du Nouste Camp, les Béarnais ont encaissé six buts sans en marquer un seul, pour deux défaites au final (2-0 à Caen, 4-0 à Guingamp). La réaction est attendue pour ce samedi, à Auxerre, tout en sachant bien que l'AJA compte jouer les premiers rôles cette saison en Ligue 2. L'équipe emmenée par Christophe Pélissier a inscrit dix buts à l'extérieur depuis le début de la saison (deux victoires et un nul), mais toujours aucun à l'Abbé-Deschamps (un nul et une défaite).

Auxerre / Pau FC, coup d'envoi à 19 heures ce samedi, à vivre en intégralité à l'écoute de France Bleu Béarn Bigorre !

