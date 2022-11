DIRECT – Ligue 2 : vivez le match du Pau FC à Bordeaux en intégralité

La tentation est forte de réduire se déplacement du Pau FC à Bordeaux au simple de retour de Didier Tholot dans son club de cœur. En "compétiteur", lui assure qu'il va surtout chercher à faire déjouer les Marine et Blanc, solidement installés sur le podium de Ligue 2 depuis le début de la saison. La trajectoire du Pau FC est elle ascendante, marquée par cette série de quatre matchs sans défaite en championnat, dont trois victoires lors des trois dernières sorties pour les Jaune et Bleu. Ce dernier match de championnat avant la coupure imposée par la Coupe du monde donnera une bonne idée de la capacité du Pau FC à viser plus haut par la suite...

Girondins de Bordeaux / Pau FC, coup d'envoi à 19 heures ce samedi, à vivre en intégralité à l'écoute de France Bleu Béarn Bigorre !

