DIRECT – Ligue 2 : vivez le match du Pau FC à Caen

Après une trêve internationale, la problématique est toujours la même : ne pas casser la dynamique quand elle est positive. Pour le Pau FC, qui reste sur trois matchs sans défaite (et sans encaisser de but), il faut vite relancer la machine ce soir, à Caen. Pour cela, Didier Tholot compte s'appuyer sur un groupe stable, et sûr, qui se dégage ces dernières semaines. Steeve Beusnard de retour de convalescence après sa luxation de l'épaule sera sans doute encore un peu juste, l'autre incertitude étant le rôle qu'occupera David Gomis, à peine utilisé pas sa sélection durant cette trêve mais qui doit composer avec le voyage et la récupération.

SM Caen / Pau FC, à vivre ce samedi soir en intégralité dès 19 heures, avec France Bleu Béarn Bigorre !