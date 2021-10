DIRECT – Ligue 2 : vivez le match du Pau FC au Havre en intégralité

Avant de devoir faire sans Erwin Koffi et Didier Tholot, les Béarnais jouent au Havre ce samedi soir à 19 heures. Une étape de plus sur leur chemin pour prouver que l'actuelle 7e place est bien méritée. En face, une équipe normande qui reste sur neuf matchs sans défaite en Ligue 2, également 2e meilleure défense du championnat. "La solution les autres ne l'ont pas trouvée, ça serait une bonne chose pour nous d'y arriver ! On est capable de faire de très belles choses à l'extérieur depuis le début de saison, on est capable de gagner partout", relativise l'attaquant palois Romain Armand.

Le Havre / Pau FC, coup d'envoi à 19 heures ce samedi, match à vivre en intégralité avec France Bleu Béarn Bigorre !