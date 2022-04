DIRECT – Ligue 2 : vivez le match du Pau FC à Guingamp en intégralité

La fin de saison approche à grands pas et le Pau FC (12e) ne gagne plus. Pour enrayer la chute et retrouver la première partie de tableau de Ligue 2, une victoire à Guingamp (8e) ce mardi soir (20 heures) serait la bienvenue.

À force de ne plus gagner, il fallait bien que cela arrive. Pour la première fois depuis le mois d'août dernier, le Pau FC n'est plus membre de la première moitié du classement de Ligue 2. Une seule victoire sur les six derniers matchs, si le maintien n'est plus un souci pour les Béarnais, ne pas finir en roue libre implique de vite renouer avec les résultats. Didier Tholot met la pression, et annonce désormais que les cinq journées restantes vont lui permettre de voir, parmi ses joueurs en fin de contrat, ceux qui ont le tempérament pour poursuivre l'aventure en Béarn la saison prochaine. À Guingamp, le Pau FC devra faire sans Xavier Kouassi, Eddy Sylvestre, Zakaria Naidji, suspendus.

EA Guingamp / Pau FC, coup d'envoi à 20 heures ce mardi soir match à vivre en intégralité avec France Bleu Béarn Bigorre !