DIRECT – Ligue 2 : vivez le match du Pau FC à Guingamp en intégralité à l'écoute de France Bleu Béarn Bigorre

Si sur le fond il reste du boulot, le Pau FC est tout heureux de se retrouver avec six points à l'issue des trois premières journées de la saison. Alors qu'en coulisse il se passe toujours beaucoup de choses, le "compteur points" cher à Nicolas Usaï a déjà fait quelques tours de roue, délestant le club palois d'une certaine pression au moment de prendre la direction des Côtes-d'Armor, pour défier Guingamp, auteur d'un début de saison neutre : une victoire, un nul, une défaite. Pour ce match le Pau FC pourra s'appuyer sur un groupe de plus en plus étoffé, désormais au complet en défense mais toujours privé de Bassouamina, Saivet et Beusnard au milieu.

Guingamp / Pau FC, coup d'envoi à 19 heures ce samedi, à vivre en intégralité à l'écoute de France Bleu Béarn Bigorre !

