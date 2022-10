DIRECT – Ligue 2 : vivez le match du Pau FC à Metz en intégralité

Le Pau FC avait, juste avant la trêve internationale, trouvé son rythme de croisière : quatre matchs sans défaite, deux victoires consécutives, et une sortie logique de la zone rouge (14e). Après cette pause de quinze jours, les footballeurs palois vont devoir vite remettre la machine en route, à Metz (10e), une équipe censée regarder vers le haut dans ce championnat, mais qui reste sur deux défaites et trois matchs sans victoire avant cette même trêve. Didier Tholot pour ce déplacement en Moselle sera privé de deux joueurs suspendus : Sessi D'Almeida et Jean-Lambert Evan's, hormis la blessure longue durée du capitaine Antoine Batisse, il n'y a pas de blessé supplémentaire avant ce match dans les rangs Jaune et Bleu.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

FC Metz / Pau FC, coup d'envoi à 19 heures ce samedi, à vivre en intégralité à l'écoute de France Bleu Béarn Bigorre !