DIRECT – Ligue 2 : vivez le match du Pau FC à Quevilly en intégralité

Le Pau FC (15e) parviendra-t-il à sortir de l'ornière avant la fin de la saison ? C'est un peu l'enjeu de ces derniers matchs, pour une équipe qui a assuré son maintien peut-être un peu plus tôt que prévu, et qui depuis, a du mal à repartir. Après quatre défaites consécutives, pas de recette miracle, mais une intensité à revoir à la hausse, explique le coach Didier Tholot, d'autant plus chez un promu qui se bat encore pour sa survie. QRM (18e), guère plus en forme – deux victoires sur les 12 derniers matchs – avait gêné le Pau FC et s'était même imposé au Nouste Camp (1-2). Privé de son capitaine Antoine Batisse, suspendu, le Pau FC devra aussi se réorganiser et sans doute faire appel à Mahamadou Dembélé.

Quevilly-Rouen Métropole / Pau FC, coup d'envoi à 19 heures ce samedi, à vivre en intégralité avec France Bleu Béarn Bigorre !