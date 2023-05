DIRECT – Ligue 2 : vivez le match du Pau FC à Rodez en intégralité

Sans jouer, lundi soir, le Pau FC a pris un coup sur la tête en voyant Valenciennes s'imposer chez le leader havrais. Immédiatement, les Palois se sont retrouvés plongés dans la zone rouge, 17e et premiers relégables, à égalité de points avec Dijon, 16e, mais une différence de buts bien plus mauvaise (-14 à -4). Pour autant, le Pau FC peut se dire qu'il conserve les clés de son avenir, et d'une quatrième saison l'an prochain en Ligue 2, à condition de remporter ses deux derniers matchs. Ce soir, donc, pour passer devant le RAF au classement, puis vendredi prochain au Nouste Camp face à Caen pour le rester. Sans quoi, il faudra compter sur les autres et un gros coup de pouce du destin, pas l'assurance tous risques.

Rodez / Pau FC, coup d'envoi à 20h45ce vendredi, à vivre en intégralité à l'écoute de France Bleu Béarn Bigorre !

La conf' d'avant-match | Didier Tholot #RAFPAUFC

