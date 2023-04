Ligue 2 : le Pau FC ramène une victoire spectaculaire et importante de Sochaux

But à Sochaux ! Cette célèbre phrase de multiplex endiablés au XXe siècle a encore résonné lors de la 31e journée avec un match à cinq buts et une victoire finale du Pau FC à Sochaux au bout du temps additionnel. Au terme d'un match où les Palois ont démarré parfaitement avec (déjà) un avantage de deux buts à la demi-heure de jeu suite aux réalisations d'Eddy Sylvestre (11e) et Yanis Begraoui (29e) sur des services de Mons Bassouamina.

Une première période quasiment parfaite des béarnais qui voient les sochaliens revenir à l'heure de jeu avec le but de Tony Mauricio (57e) profitant d'une erreur de marquage. Dans les dernières minutes, les lionceaux font le siège de la surface paloise et égalisent sur un centre repris de la tête par le milieu de terrain Skelly Alvaro (93e).

Soir de premières

Quelques minutes plus tôt, l'arbitre Mickaël Lesage (qui ne partira sans doute pas en vacances dans le Doubs) donne six minutes de jeu supplémentaire avec une seconde période plus hachée. Et c'est au bout de ces six minutes que Charles Boli déboule côté droit pour obtenir un penalty transformé par Yanis Begraoui (96e).

Premier but d'Eddy Sylvestre sous les couleurs du Pau FC depuis son arrivée il y a un an et demi, première titularisation du capitaine Antoine Batisse depuis sa blessure au genou fin août et première victoire de l'histoire du club palois à Sochaux ! Un succès qui permet aux joueurs de Didier Tholot de prendre six points d'avance sur le premier relégable Dijon. Avant de recevoir Guingamp samedi prochain (19h) au Nouste Camp.

