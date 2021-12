DIRECT – Ligue 2 : vivez le match du Pau FC à Sochaux en intégralité

Le Pau FC a retrouvé le chemin de la victoire face à Guingamp, et une fois de plus, il espère entamer une série, à Sochaux ce vendredi soir (21 heures). Mais pour cela il va falloir enfin réussir à faire mieux à l'extérieur.

La question qui revient à intervalle régulier au Pau FC (7e) c'est : alors, enfin la bonne ? Et elle concerne inlassablement la tenue loin du Béarn, loin du Nouste Camp, des footballeurs Jaune et Bleu. En effet le Pau FC, 2e meilleure équipe de Ligue 2 à domicile, n'est que 19e à l'extérieur, avec une petite victoire au compteur. Alors pourquoi pas ce vendredi soir, à Sochaux ? Certes les Lionceaux sont 4e de Ligue 2, mais ont déjà laissé échappé quatre fois la victoire à Bonnal et restent d'ailleurs sur un nul (1-1 contre Quevilly, et une défaite 0-1 face à Nîmes).

Sochaux / Pau FC, coup d'envoi à 21 heures, match à vivre en intégralité avec France Bleu Béarn Bigorre !