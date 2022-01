DIRECT – Ligue 2 : vivez le match du Pau FC à Toulouse en intégralité

Pour certains au Pau FC, ce retour sur la pelouse du Stadium de Toulouse aura sans doute un goût particulier. Celui des souvenirs un peu enivrants, celui du maintien, puisque c'est sur ce terrain, en arrachant le match nul au printemps dernier (1-1) que l'équipe de Didier Tholot avait assuré son avenir en Ligue 2. Quelques mois plus tard, la situation est bien différente. Les Palois, 8e du championnat, sont en mesure de s'offrir ce maintien bien plus tôt cette saison, à condition de mieux négocier les déplacements (aucune victoire depuis le succès à Caen le 11 septembre dernier), comme celui qui se présente justement chez le plus proche voisin de la division. Les Toulousains, 2e, sont repartis de l'avant face à Nîmes après avoir marqué le pas en décembre. En souvenir du passé, le Pau FC saura aussi se satisfaire d'un résultat nul en Haute-Garonne.

Toulouse / Pau FC, coup d'envoi à 19 heures, match à vivre en intégralité avec France Bleu Béarn Bigorre !