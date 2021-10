DIRECT – Ligue 2 : vivez le match du Pau FC face à Ajaccio en intégralité

Le Pau FC, 8e de Ligue 2, continue de défier les plus grosses écuries du championnat en ce mois d'octobre. Après le Paris FC et le Havre, voilà Ajaccio (3e), encore un concurrent à la montée. L'équipe de Didier Tholot, après avoir marqué le pas, a repris confiance et veut confirmer. La particularité c'est que les Béarnais devront faire sans Erwin Koffi, suspendu, mais aussi sans Didier Tholot et Kamal Tassali, suspendus suite à l'échauffourée face à Dunkerque. C'est donc Pierre Lamugue, le préparateur physique, qui sera, sur la feuille de match, coach d'un soir !

Pierre Lamuge, entraîneur d'un soir : "La feuille de match, je vais l'encadrer" Copier

Pau FC / AC Ajaccio, coup d'envoi à 19 heures ce samedi, à vivre en intégralité avec France Bleu Béarn Bigorre !