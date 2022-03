DIRECT – Ligue 2 : vivez le match du Pau FC face à Amiens en intégralité

Plus le Pau FC se rapproche du maintien, plus les derniers points qui manquent valent cher ! Battus à Valenciennes, à cause d'un léger relâchement, Didier Tholot et ses joueurs ne veulent pas manquer l'occasion qui se présente au Nouste Camp, face à un adversaire certes moins bien classé mais qui reste sur une série de six matchs sans défaite. Les Béarnais seront privés pour la rencontre de leur milieu défensif, Quentin Daubin, suspendu pour une accumulation de cartons jaunes.

Pau FC / Amiens, coup d'envoi à 19 heures ce samedi, match à vivre en intégralité avec France Bleu Béarn Bigorre !