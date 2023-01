DIRECT – Ligue 2 : vivez le match du Pau FC face à Annecy en intégralité

C'est le début de la phase retour pour le Pau FC. Sans victoire en championnat depuis 5 matchs, les Palois ont dégringolé à la 15e place, avec seulement trois points d'avance sur la zone rouge. Depuis le match aller et la victoire en Haute-Savoie, le promu Annecy est sur une trajectoire inverse, aujourd'hui 12e, et sur une série de 6 matchs sans défaite. Avec notamment le renfort de Quentin Boisgard, le Pau FC espère lancer avec la manière cette deuxième moitié de championnat, avec comme objectif premier, un maintien à assurer le plus vite possible.

Pau FC / FC Annecy, coup d'envoi à 19 heures ce samedi, à vivre en intégralité à l'écoute de France Bleu Béarn Bigorre !

