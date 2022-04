DIRECT – Ligue 2 : vivez le match du Pau FC face à Auxerre en intégralité

Malgré un maintien désormais quasi-certain, le Pau FC traverse une de ses plus mauvaises périodes de la saison en Ligue 2 : une seule victoire sur les cinq derniers matchs, pour un match nul et trois défaites. "C'est le moment de montrer une belle image, cohérente, comme on a pu le faire tout au long de la saison sur pas mal de matchs", dit le coach Didier Tholot, qui veut maintenant profiter de l'avantage de retrouver le Nouste Camp, pour repartir de l'avant. En face, Auxerre lutte toujours pour gagner un des deux tickets permettant d'accéder directement à l'échelon supérieur. Et l'équipe de Jean-Marc Furlan viendra en se souvenant de la claque (3-0) reçu en Béarn l'an dernier. C'est aussi dès maintenant que la suite se joue, comme le montre la prolongation d'un des tauliers, le défenseur Xavier Kouassi. De nouvelles victoires – et une première dès ce samedi – pourraient être des signes de plus en direction des indécis.

Pau FC / AJ Auxerre, coup d'envoi à 15 heures ce samedi, à vivre en intégralité avec France Bleu Béarn Bigorre !