Ligue 2 : Le Pau FC corrigé à domicile par Bastia flirte avec la zone rouge (2-6)

"La seule bonne nouvelle de la soirée, c'est qu'il reste encore deux matchs à jouer", énonce Didier Tholot avec l'esprit de synthèse. Son équipe vient de s'incliner sur la pelouse du Nouste Camp pour la 7e fois de la saison, et avec une ampleur qui en plus n'est vraiment pas une opération pour le goal-average. 2-6 face à Bastia, un set de tennis que les footballeurs palois ont pourtant ouvert, à la 18e minute grâce à Mayron George, avant de craquer deux fois en cinq minutes pour se retrouver menés. Yanis Begraoui a vu son penalty être arrêté par Placide peu de temps après, "un tournant" pour le coach bastiais Régis Brouard.

En 2e période Bastia a aggravé la marque trop facilement avant que Bassouamina, sur un nouveau penalty, ne rapproche le Pau FC, en vain en raison d'un dernier but corse. Très mauvaise opération dans la course pour le maintien, la zone rouge n'est plus qu'à un point et le Pau FC est redescendu à la 16e place avant les deux dernières journées, un déplacement à Rodez et la réception de Caen.

