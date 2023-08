DIRECT – Ligue 2 : vivez le match du Pau FC face à Bordeaux en intégralité avec France Bleu Béarn Bigorre

C'est déjà reparti pour le Pau FC, après un été plus agité que prévu , le club entame sa 4e saison en Ligue 2, avec toujours comme objectif de se maintenir. C'est déjà un gros poisson que le Pau FC va tenter de ferrer ce lundi soir à 20h45 au Nouste Camp, pour lancer sa saison : Bordeaux. Le voisin, grand favori à la montée en fin de saison, a ruminé toute sa frustration d'une fin de saison dernière en eau de boudin pour tenter de démarrer vite et bien. Les Béarnais eux ont du digérer tous les changements, et, s'ils n'ont pas gagné en préparation (deux nuls et trois défaites), les joueurs de Nicolas Usaï refusent d'en tirer trop d'enseignements. C'est ce lundi soir, dans un stade à guichets fermés, qu'ils comptent répondre.

Pau FC / Girondins de Bordeaux, ce lundi soir à 20h45, à vivre en intégralité à l'écoute de France Bleu Béarn Bigorre !

