DIRECT – Ligue 2 : vivez le match du Pau FC face à Grenoble en intégralité

Une victoire en Coupe, et ça repart. L'adage est valable pour le Pau FC comme pour le GF 38, puisque les deux clubs partagent le même bilan depuis le retour de la trêve Coupe du monde : deux défaites en Ligue 2 et un réveil en Coupe de France. Pour les Béarnais, 13e de Ligue 2, à 3 points du premier relégable, l'urgence semble un peu plus prégnante que pour les Isérois, 5e. Alors Didier Tholot demande à ses joueurs de ne pas redescendre d'un pouce en implication ou en concentration par rapport au match remporté face au MHSC (2-1). Un point d'interrogation pour les Jaune et Bleu, la présence au cœur du jeu d'Henri Saivet, encore ménagé sur les derniers entraînements.

Pau FC / Grenoble, coup d'envoi à 20h45 ce mardi, match à vivre en intégralité à l'écoute de France Bleu Béarn Bigorre !

