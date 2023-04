DIRECT – Ligue 2 : vivez le match du Pau FC face à Guingamp en intégralité

La victoire ramenée de Sochaux par le Pau FC (14e) a donné le sourire et beaucoup de confiance à l'équipe de Tholot (2-3) . Surtout, elle donne six points d'avance aux Béarnais sur la zone rouge à sept journées de la fin de la saison. Pour continuer à faire fructifier ce pécule, le Pau FC reçoit Guingamp au Nouste Camp pour la 32e journée, ce samedi à 19 heures. L'équipe entraînée par Stéphane Dumont, 10e, reste sur quatre matchs sans défaite à l'extérieur sans grand chose à jouer en cette fin de saison. Les Jaune et Bleu à l'inverse peuvent donc faire un pas de plus, et sans doute décisif, vers le maintien.

Pau FC / Guingamp, coup d'envoi à 19 heures ce samedi, à vivre en intégralité à l'écoute de France Bleu Béarn Bigorre !

La conf' d'avant-match | Didier Tholot, Diyaeddine Abzi #PAUFCEAG

