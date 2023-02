DIRECT – Ligue 2 : vivez le match du Pau FC face à Laval en intégralité

Mal payé de ses efforts à Grenoble (1-1) , le Pau FC va à nouveau chercher à se relancer ce samedi au Nouste Camp. Face à des Mayennais qu'ils avaient battus au match aller ( 0-1, le premier succès de la saison ), les Jaune et Bleu ne seraient pas contre le fait de forcer leur destin une fois de plus face à cet adversaire. D'autant donc que les dernières sorties, pas toutes couronnées de succès, sont pourtant porteuses d'espoirs ne cesse de répéter Didier Tholot. Avec l'apport de Yanis Begraoui et Quentin Boisgard, de nouvelles solutions offensives sont là, reste à en tirer profit pour, espèrent les Béarnais, décrocher une septième victoire cette saison, et reprendre un peu d'air par rapport à la zone rouge.

Pau FC / Stade Lavallois, coup d'envoi à 19 heures ce samedi, à vivre en intégralité à l'écoute de France Bleu Béarn Bigorre !

