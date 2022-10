Ligue 2 : le Pau FC maitrise le Nîmes Olympique

Si le Pau FC a maitrisé son sujet en battant Nîmes (1-0), cette victoire laisse un goût d'inachevé aux Palois. Ils ont certes dominé la majeure partie du match, facilités par le but de Steeve Beusnard (26e) et le carton rouge nîmois contre Nasser Djiga (36e), mais se sont fait peur en fin de rencontre. La faute à un penalty raté par Erwin Koffi (73e) qui a permis aux nîmois d'espérer dans les dernières minutes. Mais comme l'avoue Didier Tholot au coup de sifflet final : "on la prend".

Les réactions d'après-match

