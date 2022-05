DIRECT – Ligue 2 : vivez le match du Pau FC face à Niort en intégralité

C'est l'heure des au revoir au Nouste Camp pour le Pau FC (12e). Dernier match à domicile de la saison, et pour un moment puisque les travaux sur le terrain ces prochaines semaines pousseront les Palois à la délocalisation au Hameau, au début du prochain exercice. Après avoir longtemps squatté le podium des meilleures équipes à domicile de la saison, le Pau FC a un peu fléchi ces dernières semaines. Le bilan de dix victoires pour un match nul et sept défaites reste plus qu'honorable, et les Béarnais ont donc l'occasion de l'améliorer une dernière fois, face à une équipe de Niort (11e) qui, comme elle, n'a plus rien à craindre en cette fin de saison. Après la victoire salutaire ramenée de Quevilly-Rouen c'est sans pression, et pour montrer tous les progrès de la saison, que les Jaune et Bleu fouleront une dernière fois la pelouse de leur terrain fétiche.

Pau FC / Niort, coup d'envoi à 19 heures ce samedi, à vivre en intégralité avec France Bleu Béarn Bigorre !