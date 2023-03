Ligue 2 : pour le Pau FC service minimum mais succès précieux face à Niort (1-0)

Le Pau FC respire un peu mieux. Incapable de gagner depuis cinq matchs, les Béarnais ont pris le meilleur sur Niort (1-0), la lanterne rouge de Ligue 2, grâce à un but inscrit dès la 13e minute par Quentin Boisgard. Suffisant pour l'emporter, mais pas des plus rassurants non plus, tant le Pau FC a gâché les occasions de doubler la mise. En fin de match, l'équipe s'est recroquevillée pour tenir le score, et sans doute reprendre confiance mentalement avec cette victoire précieuse.

Au classement, le Pau FC reste 16e mais compte désormais deux points d'avance sur le premier relégable, Rodez ; quatre sur Dijon, le 18e... et futur adversaire des Jaune et Bleu dès samedi prochain.

