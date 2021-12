DIRECT – Ligue 2 : vivez le match du Pau FC face à Quevilly-Rouen en intégralité

Après la pluie vient le beau temps, peut se dire le Pau FC (8e de Ligue 2). Après le déluge des derniers jours en Béarn, il devrait y avoir un peu de répit au-dessus du Nouste Camp ce samedi soir pour accueillir Quevilly (19 heures). Après les difficultés à l'extérieur, le Pau FC peut à nouveau prouver qu'à domicile, tout est différent. Les Jaune et Bleu seront tout de même privés de Xavier Kouassi, suspendu. En face, le promu Normand (13e) a mis fin lors de la dernière journée à une série de cinq matchs sans victoire et s'avance sans pression. À sa tête, Bruno Irles, celui avec qui le Pau FC a obtenu sa montée en Ligue 2. S'il ne s'attend pas à des retrouvailles des plus chaleureuses avec les dirigeants béarnais, reste à découvrir l'accueil réservé par le public palois.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Pau FC / Quevilly-Rouen Métropole, avant-match et match en intégralité à vivre dès 18h45 avec France Bleu Béarn Bigorre !