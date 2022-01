DIRECT – Ligue 2 : vivez le match du Pau FC face à Rodez en intégralité

Oubliée la fin d'année 2021 et les derniers matchs de la phase aller conclue par quatre défaites pour une seule victoire ? Le Pau FC (10e) se le souhaite pour lancer sa deuxième partie de saison. Le hic, c'est que le covid-19 a compliqué le passage à la nouvelle année en Béarn. Le coach Didier Tholot et Romain Armand, entre autres, ont été touchés, et les derniers entraînements perturbés. Rodez aussi a du composer avec de nombreuses contaminations, au point qu'une menace de report a plané. Alors, qui aura le mieux digéré, et lancera 2022 de la meilleure manière ? Réponse à partir de 19 heures ce samedi soir au Nouste Camp.

Pau FC / Rodez, coup d'envoi à 19 heures, match à vivre en intégralité avec France Bleu Béarn Bigorre !