DIRECT – Ligue 2 : vivez le match du Pau FC face à Rodez en intégralité

Les montagnes russes sont à la mode au Pau FC, sans avoir besoin de monter dans un grand manège. Après avoir terminé le dernier bloc par quatre matchs sans défaite et notamment deux victoires consécutives, les footballeurs palois ont repris après la trêve internationale par une défaite à Metz (1-0). Un match que le Pau FC a la plupart du temps dominé, sans parvenir à marquer, alors, la réussite devant le but a été le chantier principal de la semaine à l'entraînement, avant la réception de Rodez. Didier Tholot, lui-même ancien attaquant, sait que ce n'est pas en mettant une pression superflue à ses joueurs offensifs que la situation se débloquera. Face à une équipe "chiante à jouer", dixit Olliero, et qui a toujours posé des problèmes au Pau FC ces dernières saisons, il sera facile d'observer si le travail a payé.

Pau FC / Rodez, coup d'envoi à 19 heures ce samedi, à vivre en intégralité à l'écoute de France Bleu Béarn Bigorre !

