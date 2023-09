DIRECT – Ligue 2 : vivez le match du Pau FC face à Rodez en intégralité avec France Bleu Béarn Bigorre

Sessi d'Almeida et le Pau FC forcément attendus après la déroute à Guingamp

Après trois journées de championnat, le Pau FC a inscrit 100% de ses buts (5) à domicile où les Jaune et Bleu n'en ont à l'inverse encaissé aucun. Des débuts qui contrastent avec les deux larges défaites ramenées des premiers déplacements loin du Béarn. Ce samedi soir face à Rodez, le Pau FC a une nouvelle occasion de démontrer que pour l'heure, le Nouste Camp reste une forteresse imprenable. Les Ruthénois ont pour l'heure ramené un nul d'Ajaccio (1-1) et une défaite de Laval (1-0) lors de leurs deux premiers déplacements. Côté palois, pour ce dernier match avant la trêve, Nicolas Usaï doit toujours faire sans Evan’s, Boli, Sow, Saivet, Ngom, Mohamed et Lespinasse.

ⓘ Publicité

Pau FC / Rodez, coup d'envoi à 19 heures ce samedi, à vivre en intégralité à l'écoute de France Bleu Béarn Bigorre !

loading

loading

loading