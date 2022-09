DIRECT – Ligue 2 : vivez le match du Pau FC face à Valenciennes en intégralité

Le Pau FC s'est délesté de la pression de la première victoire de la saison, en ramenant trois points de son voyage à Laval (0-1). Maintenant, il faut enchaîner faute de quoi cette victoire n'aura pas servi à grand chose, c'est le sens du discours de l'entraîneur Didier Tholot : "aujourd'hui on n'a rien fait, on a sept points, simplement on grappille par rapport au temps perdu en début de saison, donc à nous de continuer maintenant". Comptablement, le Pau FC n'a pas encore à s'inquiéter, mais une défaite, juste avant la trêve internationale, pourrait venir saper la confiance retrouvée.

Pau FC / Valenciennes, coup d'envoi à 19 heures ce samedi, à vivre en intégralité en écoutant France Bleu Béarn Bigorre !