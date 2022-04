DIRECT – Ligue 2 : vivez le match du Pau FC face au Havre en intégralité

Entre le Pau FC (9e) et Le Havre (6e), qui retrouvera la victoire ? La série en cours des Béarnais – un nul et deux défaites – est à peine meilleure que celle des Normands, sur trois revers. Les deux équipes ont, un temps, pensé au top 5 cette saison, mais le train est passé. Il s'agit maintenant pour les joueurs de Didier Tholot de tenir l'engagement de terminer dans la première moitié du championnat. "On m'a dit cette semaine qu'on n'était pas sorti du top 10 depuis la 5e journée, il faut sortir dans cette zone là, mais on ne doit pas brûler les étapes", prévient le coach. Bémol, le Pau FC sera privé de deux pièces maîtresses en défense, Erwin Koffi et Mahamadou Dembélé. Une opportunité tout de même à saisir à domicile, avant d'enchaîner plusieurs matchs face à barragistes en puissance (à Ajaccio, face à Auxerre, à Sochaux).

Pau FC / Le Havre, coup d'envoi à 19 heures ce samedi, à vivre en intégralité avec France Bleu Béarn Bigorre !