DIRECT – Ligue 2 : vivez le match du Pau FC face au Havre en intégralité

Evan's Jean-Lambert et le Pau FC auront fort à faire face à une équipe invaincue depuis la 2e journée du championnat.

Retour à la Ligue 2 pour le Pau FC après la coupure internationale. Les footballeurs béarnais ont profité des deux dernières occasions face à des adversaires directs pour faire le point et remonter au classement (15e). Plutôt bien vu puisque pour cette reprise c'est Le Havre, leader incontesté du championnat qui débarque au Nouste Camp. Les Normands n'ont plus perdu depuis le 6 août et restent sur une série de 26 matchs sans défaite ! Alors que se profilent également deux autres matchs face à Metz (4e) puis Sochaux (3e), Didier Tholot annonce que le Pau FC sera justement jugé sur sa capacité à ne pas perdre face à ces grosses cylindrées.

Pau FC / Le Havre, coup d'envoi à 19 heures ce samedi, à vivre en intégralité à l'écoute de France Bleu Béarn Bigorre !

