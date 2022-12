DIRECT - Ligue 2 : vivez le match du Pau FC face au Paris FC en intégralité

À peine les cadeaux de Noël ouverts que les joueurs du Pau FC reprennent du service. Après six semaines sans match officiel, Coupe du monde oblige, les Palois (9e) vont devoir retrouver des automatismes face à un Paris FC décevant (12e), mais qui gagne beaucoup à l'extérieur. Oublié le retard à l'allumage, les Palois se fixent jusqu'à la mi-championnat pour tenir leur tableau de marche et rester dans la première partie du classement. En plus du capitaine Antoine Batisse, Pape Ibnou Ba est également pensionnaire de l'infirmerie paloise. Un match où dans le groupe élargi de 20 joueurs figure pour la première fois le jeune milieu de terrain de l'équipe réserve, Théo Bouchlarhem (21 ans).

ⓘ Publicité

Pau FC / Paris FC, coup d'envoi à 21 heures ce lundi soir, à vivre en intégralité avec France Bleu Béarn Bigorre, rendez-vous dès 20 heures pour l'avant-match dans un 100% Clubs exceptionnel !

loading

loading

loading