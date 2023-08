DIRECT – Ligue 2 : vivez le match du Pau FC face au Paris FC en intégralité avec France Bleu Béarn Bigorre

Après la thèse et l'antithèse, l'heure de la synthèse pour le Pau FC ? Plaisants contre les Girondins en ouverture (3-0) puis dépassés à Caen (2-0), difficile pour l'heure de dire ce que valent vraiment les Jaune et Bleu. Pas aidés, il faut bien le dire, par une avalanche de pépins physiques, notamment au milieu de terrain, les Béarnais vont rencontrer un Paris FC qui n'a pour l'heure ni gagné – deux défaites contre Caen et à Grenoble – ni même marqué en ce début de saison. Nicolas Usaï devra composer pour ce match sans Ousmane Kanté, suspendu après son expulsion à Caen, ni Saivet, Bassouamina et Mohamed, blessés.

ⓘ Publicité

Pau FC / Paris FC, coup d'envoi à 19 heures ce samedi, à vivre en intégralité à l'écoute de France Bleu Béarn Bigorre !

loading

loading

loading