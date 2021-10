DIRECT – Ligue 2 : vivez le match Grenoble / Pau FC en intégralité

Après le match perdu, et houleux, face à Dunkerque, le Pau FC veut se relever. Avant une nouvelle trêve internationale, les Béarnais sont attendus à Grenoble pour apporter une réponse.

Trop timoré face à Dunkerque, le Pau FC de Kenji-Van Boto veut montrer plus à Grenoble.

En une seule soirée face à Dunkerque (1-2), le Pau FC est passé d'une équipe invaincue depuis six matchs à une équipe sur une série de trois matchs sans victoire ! Un peu rude, mais un bon rappel aussi que ce Pau FC "n'a pas de marge" dans le haut de tableau, si les Béarnais, 7e pour l'heure, veulent y rester. En face le GF38 va mieux malgré une modeste 15e place. "J'attends plus d'attention, de détermination dans les moments clés, offensivement comme défensivement. J'attends pas une réaction mais plutôt la confirmation de ce qu'on sait faire", assure Didier Tholot. Sans Batisse ni Dianessy, suspendus au dernier match, sans Eddy Sylvestre touché, le groupe sera forcément resserré, l'occasion à nouveau de tester la force mentale des Jaune et Bleu.

Grenoble / Pau FC, c'est ce samedi soir à 19 heures, à vivre en intégralité avec France Bleu Béarn Bigorre !