DIRECT – Ligue 2 : vivez le match Pau FC / Annecy en intégralité à l'écoute de France Bleu Béarn Bigorre

Face à Annecy (14e), sauvé de dernière minute après la dégringolade de Sochaux, le Pau FC (11e) veut reprendre sa marche avant au Nouste Camp. Les Béarnais ont ramené d'Auxerre leur premier point de déplacement (1-1) , tandis qu'Annecy n'a plus perdu depuis la 1e journée et n'a depuis encaissé que deux buts en cinq matchs ! L'infirmerie continue de se vider chez les Jaune et Bleu, avec le retour d'Obiang et Njoh. Tino Costa, dont la signature a été officialisé en début de semaine, n'est quant à lui pas encore qualifié, et Ousmane Kanté est préservé.

Pau FC / Annecy, coup d'envoi à 19 heures ce samedi, à vivre en intégralité à l'écoute de France Bleu Béarn Bigorre !

