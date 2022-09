DIRECT - Ligue 2 : vivez Sporting Bastia - FC Metz en direct sur France Bleu Lorraine

Dès 18 heures 30, vivez la rencontre de la 9e journée de Ligue 2 entre le Sporting de Bastia et le FC Metz en direct sur France Bleu Lorraine, la seule radio en Lorraine à vous faire vivre les matchs des Grenats. Et intervenez, en direct, dans l'après-match dès 21 heures.

On se calme les nerfs, et on y retourne !

A Bastia, lors de la 9e journée de la Ligue 2, le FC Metz va payer au prix cher les conséquences de l'improbable match perdu face à Guingamp, quatre jours plus tôt. Deux postes sont particulièrement touchés : celui de gardien de but (puisque la nouvelle suspension d'Oukidja s'ajoute à la grave blessure de son remplaçant Caillard) et celui de récupérateur (Jean-Jacques et N'Doram sont suspendus).

Une bonne nouvelle, tout de même, le retour du meilleur buteur messin et du meilleur passeur de la Ligue 2, Georges Mikautadze, de retour de suspension.

Le direct radio dès 18 h 30

Avant-match dès 18 heures 30, coup d'envoi à 19 heures avec Thomas Jeangeorge (au stade Armand-Cesari) et Thomas Lavaud (en studio)

Réagissez en direct dans l'après-match, dès 21 heures, au 03 87 52 13 13