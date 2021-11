DIRECT - Ligue des champions : Le LOSC reçoit Salzbourg pour virer en tête

Reinildo, Djalo et Yilmaz doivent sortir le grand jeu contre Salzbourg pour l'emporter !

Le LOSC champion de France en titre, peut prendre la première place de son groupe en cas de victoire contre Salzbourg ce soir (21h00). Pour cela, Jocelyn Gourvennec peut de nouveau compter sur Bamba et Sanches absents à Monaco, et sur une attaque qui a pu se reposer après une trêve internationale chargée pour David, Yilmaz et Weah.