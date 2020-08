Le PSG affronte l'Atalanta Bergame ce mercredi soir en quart de finale de la Ligue des champions à Lisbonne en confrontation directe. Les Parisiens n'ont pas le droit à l'erreur s'ils veulent se qualifier pour le prochain tour. Suivez le match en direct sur France Bleu Paris et francebleu.fr.

DIRECT - Ligue des champions : suivez le quart de finale entre le PSG et l'Atalanta à partir de 21h

Le PSG de Neymar et Mbappé rêve de passer en demie-finale de Ligue des champions.

C'est le jour J pour le PSG. Les Parisiens affrontent les Italiens de l'Atalanta Bergame ce mercredi soir en quart de finale de la Ligue des champions. Avec le coronavirus, la fin de la compétition a été adaptée et ce ne sont que des matchs à élimination directe qui attendent les joueurs à partir des quarts de finale. Il n'y aura pas non plus de public dans les tribunes.

Si elle gagne, ce serait la première fois que l'équipe de la capitale se qualifie pour les demi-finales de la C1 sous l'ère qatarie. La dernière demi-finale du club remonte à la saison 1994-1995, perdue face au Milan AC. De l'autre côté, c'est un parcours inédit pour l'Atalanta Bergame, qui ne s'était jamais qualifié pour une phase finale de la Ligue des champions. Ce n'est donc que du bonus pour les Italiens.

Coup d'envoi du match à 21h au stade de la Luz à Lisbonne.

Incertitudes pour Mbappé, sans Verratti et Di Maria

Après sa blessure à la cheville droite lors de la finale de la Coupe de France face à l'AS Saint-Étienne, l'international français Kylian Mbappé est sur le point de revenir mais sera sûrement trop juste pour débuter la rencontre. Il débutera remplaçant.

Marco Verratti lui avait reçu un coup au mollet à l'entraînement il y a quelques jours, il est forfait pour toute la compétition. L'Argentin Angel Di Maria lui est suspendu pour ce quart de finale.

Match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Paris à partir de 20h

Commentaires d'Antoine Martin et Éric Rabesandratana

Le live du match