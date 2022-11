DIRECT - Ligue des Champions : suivez le tirage au sort du PSG pour les huitièmes de finale

Le Paris Saint-Germain retient son souffle avant le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions qui se tient ce lundi 7 novembre à 12h en direct du siège de l'UEFA en Suisse. Pour la deuxième année consécutive, le PSG aborde ce tirage dans le chapeau N.2, après avoir terminé deuxième de leur groupe, dépassé par les Lisboètes de Benfica au nombre de buts inscrits à l'extérieur. Résultat : c'est un gros morceau qui devrait barrer la route du club parisien comme le Bayern Munich, Manchester City ou encore le Real Madrid.

ⓘ Publicité

Au jeu des probabilités, c'est le Bayern Munich que les Parisiens ont le plus de (mal)chances de tirer, puisque le club bavarois ne peut pas affronter à ce stade de la compétition l'un des trois autres clubs allemands - Dortmund, Leipzig et Francfort -, ni l'Inter Milan déjà croisé en poule, tous dans le deuxième chapeau. Alors à quelle sauce vont être mangés les acolytes de Kylian Mbappé ? Suivez le tirage au sort en direct avec France Bleu dès 12h.

Suivez le tirage au sort en direct

loading

Quand auront lieu les huitièmes de finale ?

Les huitièmes de finale aller se joueront les 14-15 février et les 21 et 22 février 2023. Les rencontres retour se tiendront les 7 et 8 mars et les 14 et 15 mars 2023.