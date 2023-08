DIRECT - Ligue des Champions : suivez le tirage au sort pour connaître les adversaires de Paris et Lens (18h)

La saison européenne de Paris et Lens s'ouvre ce jeudi, avec le tirage au sort qui va déterminer leurs adversaires pour la phase de groupes de Ligue des Champions. Les deux clubs sont les seuls représentants français dans la compétition cette année, après l'échec de l'Olympique de Marseille en tour préliminaire cet été. Suivez ce tirage au sort en direct, à partir de 18h.

ⓘ Publicité

loading

Retrouvailles avec le Real Madrid pour Paris ?

Les Parisiens, champions de France, sont certes assurés de ne pas croiser les sept autres cadors du chapeau 1 (Manchester City, le tenant du titre, Séville FC, FC Barcelone, Naples, Bayern Munich, Benfica, Feyenoord) mais cela ne leur garantit pas pour autant un automne reposant.

Paris et les autres têtes de série vont espérer ne pas avoir à se coltiner le Real Madrid de Carlo Ancelotti, l'épouvantail du 2e chapeau. Bien que balayés par City en demi-finales en 2022-2023 (1-1, 4-0), le détenteur du record de victoires (14) reste la référence en Ligue des champions.

Mais avec l'Inter Milan, le finaliste de l'édition 2023, ou Arsenal, ddeuxième en Premier League la saison dernière, le chapeau 2 est loin de se réduire au Real Madrid et comprend aussi d'autres équipes huppées (Manchester United, Borussia Dortmund, Atlético Madrid, RB Leipzig, Porto).

Lens ne pourra éviter les "gros"

Lens fait de son côté son retour en Ligue des Champions pour la première fois depuis 2007-2008 et est donc placé dans le dernier chapeau. En mauvaise posture en championnat (15e) avec un seul point en trois matches, les Sang et Or n'ont pas encore digéré leur magnifique dernière saison, bouclée à la 2e place de la L1 derrière Paris, et doivent également apprendre à vivre sans leurs deux leaders techniques, le milieu Seko Fofana, exilé en Arabie Saoudite (Al-Nassr), et l'attaquant Loïs Openda, transféré à Leipzig.