Ligue des Champions : quels adversaires pour le PSG et l'OM ?

Quels adversaires pour le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille ? Le tirage au sort des poules en Ligue des Champions est organisé ce jeudi à Istanbul. Il est à suivre en direct dans cet article, à partir de 18h.

Retrouvailles avec Barcelone pour Paris ?

Présent dans le chapeau 1 en compagnie du Real Madrid (tenant du titre), des champions des principaux pays à l'indice UEFA (Manchester City, AC Milan, Bayern Munich, FC Porto, Ajax Amsterdam) et du vainqueur de la Ligue Europa (Eintracht Francfort), le PSG doit surtout guetter l'identité de ses opposants issus des chapeaux 2 et 3, susceptibles de lui causer des soucis dans sa marche vers les rencontres à élimination directe, un rendez-vous qu'il n'a plus manqué depuis l'exercice 2012-2013.

Liverpool, champion d'Europe en 2019 et finaliste malheureux en 2022, le Chelsea de Thomas Tuchel, lauréat en 2021, et surtout le FC Barcelone au recrutement imposant (Lewandowski, Raphinha, Koundé...) font figure d'épouvantails dans le chapeau 2. Et personne n'a particulièrement envie de croiser si vite la route de l'Inter Milan, renforcé cet été par le retour de Romelu Lukaku, la plus grosse pointure du chapeau 3. Les retrouvailles éventuelles avec le Barça auraient une saveur particulière pour les deux glorieux anciens de la maison blaugrana, Messi et Neymar.

L'OM se prépare au pire

Pour l'OM, tombé dans le chapeau 4 du fait de la qualification du Benfica Lisbonne à l'issue des barrages, il ne devrait en revanche pas y avoir de miracle : le menu sera relevé.

Marseille, demi-finaliste de la Ligue Europa Conférence, prie pour tomber sur l'une des rares équipes un peu plus modestes du plateau, comme Francfort dans le chapeau 1 et le RB Salzbourg ou le Sporting Portugal dans le chapeau 3.

L'OM aura ensuite comme but de faire mieux que lors de ses deux dernières participations, qui avaient viré au calvaire: en 2013-2014, avec Elie Baup aux commandes, Marseille avait perdu ses six matches de poule, et en 2020-2021, André Villas-Boas et ses hommes n'avaient pris que trois points (1 victoire, 5 défaites).

Un calendrier bousculé par le Mondial

Avec un calendrier resserré en raison de la Coupe du monde (20 novembre-18 décembre) au Qatar, il ne faudra pas connaître de retard à l'allumage pour les 32 prétendants à la succession du Real Madrid. Cette campagne européenne, qui s'achèvera le 10 juin 2023 au stade olympique Atatürk, s'annonce en effet atypique.

La première partie de la compétition s'étalera ainsi du 6 septembre au 2 novembre, à tout juste deux semaines et demie du coup d'envoi du Mondial-2022. Pour les deux clubs français engagés dans la compétition, l'idéal serait d'avoir assuré la qualification pour les 8es de finale au plus tôt afin de préserver leurs effectifs pour le grand événement planétaire. Une poule sans trop de cadors les y aiderait.

Les chapeaux

Chapeau N.1 (têtes de série)

Real Madrid (ESP)

Francfort (GER)

Manchester City (ENG)

AC Milan (ITA)

Bayern Munich (GER)

Paris SG (FRA)

FC Porto (POR)

Ajax Amsterdam (NED)

Chapeau N.2

Liverpool (ENG)

Chelsea (ENG)

Barcelone (ESP)

Juventus Turin (ITA)

Atlético Madrid (ESP)

Séville FC (ESP)

RB Leipzig (GER)

Tottenham (ENG)

Chapeau N.3

Dortmund (GER)

RB Salzbourg (AUT)

Shakhtar Donetsk (UKR)

Inter Milan (ITA)

Naples (ITA)

Benfica (POR)

Sporting Lisbonne (POR)

Leverkusen (GER)

Chapeau N.4

Glasgow Rangers (SCO) ou PSV Eindhoven (NED)

Dinamo Zagreb (CRO) ou Bodo/Glimt (NOR)

Marseille (FRA)

Copenhague (DEN) ou Trabzonspor (TUR)

Bruges (BEL)

Celtic Glasgow (SCO)

Plzen (CZE)

Maccabi Haïfa (ISR)