DIRECT - Ligue des nations : suivez France -Autriche (20h45)

Rassurer et éviter la relégation en deuxième division de Ligue des nations (Ligue B), voici les objectifs de l'équipe de France ce jeudi, à l'heure d'affronter l'Autriche. Les Bleus entament une série de deux matchs dans cette compétition, dernier rassemblement avant la Coupe du monde au Qatar (20 novembre - 18 décembre). Mais la tâche ne sera pas aisée pour Didier Deschamps. Le sélectionneur se retrouve avec un groupe décimé par les blessures et se retrouve contraint d'aligner une semi-équipe B, dont seulement six joueurs sur les 23 comptent plus de douze sélections.

Chaque secteur de jeu est privé d'au moins un cadre : Hugo Lloris dans les buts, Prisnel Kimpembe et Lucas Hernandez en défense, Paul Pogba et N'Golo Kaznté au milieu et Karim Benzema en attaque. Ce sera néanmoins l'occasion pour les novices de brillet afin d'espérer faire partie du groupe qui s'envolera pour le Mondial à la fin d'année. Sur le plan sportif, cette rencontre contre l'Autriche ne représente pas un grand enjeu pour les Bleus puisqu'ils sont déjà hors cours. Seul épouvantail, éviter de perdre ce qui serait synonyme de relégation en deuxième division de la Ligue des nations. Un rang indigne pour les champions du monde en titre.

Suivez France - Autriche en direct :