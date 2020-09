DIRECT - Ligue des nations : suivez France - Croatie (20h45)

Olivier Giroud et le défenseur croate Domagoj Vida se retrouvent pour la première fois depuis la finale de la Coupe du monde 2018. La France l'avait emporté 4-2

S'ils ont certes remporté leur première rencontre depuis 10 mois, les Bleus n'ont pas forcément donné la meilleure image d'eux-mêmes. Grâce à un but de Kylian Mbappé, l'équipe de France s'est imposée 1-0 face à la Suède, en première journée de la Ligue des nations. "On ne peut pas dire qu'on a fait un match brillant, mais sérieux et appliqué" a résumé le sélectionneur Didier Deschamps à l'issue de la rencontre.

Il faut donc espérer une montée en puissance pour les Bleus qui reçoivent ce mardi (20h45) la Croatie. Un match en forme de retrouvailles entre les deux derniers finalistes du Mondial 2018, remporté 4-2 par les Français. De leur côté, les Croates ont essuyé un premier revers, 4-1 face au Portugal samedi dernier.

